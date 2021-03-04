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المراعي تُعين رئيساً تنفيذياً جديداً

المراعي مناسبة
شركة المراعي
سوق السعودية

المراعي تُعين رئيساً تنفيذياً جديداً

عمل بشركة المراعي قبل أكثر من 20 عاماً

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المراعي عن قرار مجلس إدارتها بتعيين عبد الله بن ناصر البدر رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 7 مارس 2021.

وقالت المراعي في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن عبد الله بن ناصر البدر، عمل بشركة المراعي قبل أكثر من 20 عاماً، وتدرج بعدد من الوظائف وصولاً لمناصب قيادية في قطاعات التصنيع والتوزيع والمبيعات والتسويق والخدمات المشتركة، حتى عُين نائباً للرئيس التنفيذي لقطاع المخابز في أغسطس 2015.

وأضافت أنه يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية "سفن دايز"، وكذلك رئيس مجلس إدارة المعهد التقني للألبان والأغذية.

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وحصل عبد الله بن ناصر البدر على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليستر بالمملكة المتحدة.

كانت شركة المراعي، قد أعلنت في نوفمبر 2020، عن قبول مجلس إدارتها استقالة ماجد مازن نوفل من منصب الرئيس التنفيذي للشركة لظروفه الخاصة.

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