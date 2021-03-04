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جدوى ريت يستحوذ على "مجمع بوليفارد" بـ 85 مليون دولار

جدوى ريت السعودية
جدوى ريت السعودية
سوق السعودية

جدوى ريت يستحوذ على "مجمع بوليفارد" بـ 85 مليون دولار

مؤجر بنسبة 97%

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية عن توقيع الصندوق اتفاقية بيع وشراء عقار مجمع بوليفارد الرياض، يوم أمس الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن العقار يقع في مدينة الرياض على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول في حي حطين شمال مدينة الرياض تحت المسمى التجاري مجمع "بوليفارد الرياض"، وهو عبارة عن مجمع تجاري مكتبي مقام على أرض مساحتها الإجمالية (18,854.35) متر مربع، ومسطحات بناء تبلغ (36,340) متر مربع.

وتبلغ قيمة الشراء مبلغ وقدره 320 مليون ريال (85.3 مليون دولار) سيتم تمويل عملية الشراء عن طريق زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق والتي تبلغ 370 مليون ريال، وذلك من خلال قبول مساهمة عينية من بائع الأصل العقاري الجديد بمبلغ 120 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى إصدار وحدات نقدية إضافية في الصندوق بقيمة 250 مليون ريال.

شركات سوق السعودية "جدوى ريت السعودية" يرفع أصوله بـ370 مليون ريال للاستحواذ على عقار

وسيتم تمويل شراء العقار وضريبة التصرفات العقارية الخاصة به وتكاليف الاستحواذ بالإضافة إلى تعزيز المركز المالي للصندوق.

وأشارت الشركة أن العقار مؤجر بنسبة 97% على عدة مستأجرين بصافي دخل تشغيلي يبلغ تقريباً 29.3 مليون ريال.

وأوضحت أن الأثر المالي لهذه الصفقة يتوقع أن يكون إيجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الأول من عام 2021 وذلك في حال إتمام هذه الصفقة.

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