"سبكيم" تسترد مبكراً صكوكها البالغة مليار ريال

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن الاسترداد المبكر المقترح لجميع صكوكها البالغة مليار ريال في 18 أبريل 2021 بالقيمة الاسمية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الصكوك طرحت من خلال طرح خاص بتاريخ 16 يونيو 2016، بمبلغ مليار ريال.

وأضافت أن تاريخ الاستحقاق الأصلي للصكوك هو 16 يونيو 2021، "تاريخ انتهاء الصلاحية"، وفقًا لشروط وأحكام الصكوك، تعتزم "سبكيم" استرداد الصكوك مبكرا فيما يتعلق بتمويل لاسترداد الصكوك في تاريخ لا يسبق تاريخ انتهاء الصلاحية بأكثر من شهرين "تاريخ الاسترداد لإعادة التمويل".

وأوضحت أنه سيتم تحويل القيمة الاسمية للصكوك وأي مبلغ توزيع دوري (ربح) مستحق الدفع، للفترة حتى تاريخ الاسترداد لإعادة التمويل، إلى حملة الصكوك في 18 أبريل 2021، وفقاً لما يملكه كل منهم في تاريخ 7 أبريل 2021.

وتبلغ نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي 100% لعدد 1000 صك، وتبلغ القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليون ريال لكل صك.

وتبدأ فترة تعليق تداول الصكوك في 7 أبريل 2021، وتودع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك يوم 15 أبريل 2021، وتكون شركة الأهلي كابيتال مسؤول الدفع.