3 عوامل تصعد بأرباح "أملاك للتمويل" 41.3% في 2020

ارتفع صافي أرباح شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، بنسبة 41.3% خلال العام 2020، لتصل إلى 98.9 مليون ريال مقابل 70.01 مليون ريال في العام 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى ما يلي، انخفاض تكاليف التمويل للبنوك، وتسوية الزكاة في العام 2019 مع الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي تخص الأعوام من 2013 إلى 2017، بالإضافة إلى انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية.

وبلغ صافي الربح "أملاك للتمويل" قبل الزكاة 115.4 مليون ريال في 2020، مقابل مبلغ 102.1 مليون ريال في ديسمبر 2019م بزيادة قدرها 13.07%.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" حققت "أملاك للتمويل" صافي ربح نحو 22.41 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2020، مقابل 21.98 مليون ريال صافي ربح الربع المماثل من 2019، بزيادة 2%.