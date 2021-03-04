.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

3 عوامل تصعد بأرباح "أملاك للتمويل" 41.3% في 2020

أملاك العالمية للتمويل العقاري
أملاك العالمية للتمويل العقاري
سوق السعودية

3 عوامل تصعد بأرباح "أملاك للتمويل" 41.3% في 2020

صافي ربح الربع الرابع من 2020 بلغ 22.41 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي أرباح شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، بنسبة 41.3% خلال العام 2020، لتصل إلى 98.9 مليون ريال مقابل 70.01 مليون ريال في العام 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى ما يلي، انخفاض تكاليف التمويل للبنوك، وتسوية الزكاة في العام 2019 مع الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي تخص الأعوام من 2013 إلى 2017، بالإضافة إلى انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية.

وبلغ صافي الربح "أملاك للتمويل" قبل الزكاة 115.4 مليون ريال في 2020، مقابل مبلغ 102.1 مليون ريال في ديسمبر 2019م بزيادة قدرها 13.07%.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" حققت "أملاك للتمويل" صافي ربح نحو 22.41 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2020، مقابل 21.98 مليون ريال صافي ربح الربع المماثل من 2019، بزيادة 2%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد