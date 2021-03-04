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جائحة كورونا تكبد الاتحاد للطيران خسارة بـ1.7 مليار دولار

الاتحاد للطيران
إحدى طائرات شركة "الاتحاد للطيران"
طيران

جائحة كورونا تكبد الاتحاد للطيران خسارة بـ1.7 مليار دولار

وهو ما يزيد عن مثلي خسارة العام السابق

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دبي – رويترز

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تكبدت الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي خسارة تشغيلية أساسية 1.7 مليار دولار في 2020، وهو ما يزيد عن مثلي خسارة العام السابق، وعزت الأمر إلى تراجع الطلب وتقليص الخدمة جراء الجائحة.

وأضافت، في بيان، أنها سجلت في 2019 خسارة تشغيلية أساسية بلغت 800 مليون دولار.

وتراجعت إيرادات المسافرين 74% إلى 1.2 مليار دولار من 4.8 مليار دولار في 2019.

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إلى ذلك، توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" انخفاض خسائر شركات الطيران إلى 15.8 مليار دولار خلال 2021.

وأشار إلى أن شركات الطيران تحتاج إلى 80 مليار دولار أخرى من الدعم الحكومي لتجاوز أزمة كورونا.

وفي السياق ذاته، توقع بتحسن الطلب على السفر بنسبة 50.4% في 2021، على أن يرتفع الطلب على السفر بدءاً من أواخر مايو 2021.

وفق شركة مصر للطيران، فإن الحركة الجوية ستبدأ في التعافي بنهاية الربع الأول 2021.

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