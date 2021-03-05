واردات مصر من السلع الاستهلاكية تقفز 18% في نوفمبر

كشفت بيانات رسمية حديثة زيادة كبيرة في الواردات المصرية من بعض السلع الاستهلاكية المعمرة، مقابل تراجع وارداتها من أجهزة الهاتف المحمول خلال شهر نوفمبر الماضي.

حيث أشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن القيمة الإجمالية للواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 607.341 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 511.505 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 95.836 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 18.7%.

وكشفت البيانات عن تراجع قيمة الواردات المصرية من الهواتف المحمولة من 156.074 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من العام 2019 إلى نحو 133.923 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 14.2%.

وتضمنت قائمة أهم الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة، كلا من واردات السيارات وبلغت قيمتها نحو 321.078 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 203.842 مليون دولار في نوفمبر من العام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 57.5%.

كما سجلت الواردات المصرية من الأثاث والمقاعد وحوامل الفرش ما قيمتها 12.981 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 10.441 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من العام 2019 بزيادة بلغت قيمتها 2.540 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 24.3%.

وتضمنت القائمة أيضا واردات الثلاجات والمجمدات التي بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 12.865 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 11.820 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 8.8%.

ووفق البيانات، فقد بلغت الواردات المصرية من الغسالات نحو 5.173 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 3.267 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2019 بزيادة بلغت قيمتها 1.906 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 58.3%.