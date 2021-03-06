رئيس بوينغ يحصل على 21 مليون دولار عن عام الجائحة

حصل الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ Dave Calhoun على تعويضات إجمالية قدرها 21 مليون دولار عن عمله العام الماضي، لكنه تخلى عن 3.6 مليون دولار من الراتب والمكافآت بعد أن ضربت جائحة فيروس كورونا صناعة الطيران ودمرت جزءا كبيرا منها.

ولقد حصل الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة للطائرات، على 269.231 ألف دولار من راتبه البالغ 1.4 مليون دولار للعام.

تتكون غالبية حزمة رواتب Calhoun التي تم الكشف عنها عندما أصبح الرئيس التنفيذي في يناير 2020 ، من الأسهم التي تُستثمر بمرور الوقت وتستند إلى أهداف أداء الشركة ومقاييس أخرى.

تم تعيين Calhoun في منصب الرئيس التنفيذي بعد أن أطاح مجلس إدارة بوينغ بالرئيس التنفيذي السابق دينيس مويلينبورغ بسبب تعامله مع حادثين مميتين لطائرة بوينغ 737 ماكس، الطائرة الأكثر مبيعًا للشركة.

جاء تعيين Calhoun قبل أن تهز جائحة Covid-19 الاقتصاد العالمي، مما أثر بشدة على صناعة الطيران.

أعلنت بوينغ عن خسارة سنوية قياسية للعام الماضي بلغت قرابة 12 مليار دولار، حيث تجاوزت عمليات الإلغاء مبيعات الطائرات الجديدة، مما أدى إلى تخفيض آلاف الوظائف.

يشمل إجمالي تعويضات Calhoun الحوافز التي تم الكشف عنها عندما تولى المنصب في يناير الماضي، بما في ذلك ما قيمته حوالي 7 ملايين دولار من الأسهم إذا حققت الشركة معالم بارزة بما في ذلك إعادة 737 ماكس إلى الخدمة، ودخول طراز 777X الذي طال انتظاره للخدمة، وأهداف أخرى، لكن هذه الأسهم لم يتم تحديدها.

وتشمل المكافآت 10 ملايين دولار تعويضا عن ترك وظيفته في Blackstone Group لتولي المنصب الأعلى في شركة تصنيع الطائرات العام الماضي، و 3.5 مليون دولار أخرى في شكل حوافز طويلة الأجل لم يتم منحها.