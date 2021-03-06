شركة Square تشتري حصة الأغلبية بخدمة البث Tidal

استحوذت Square، شركة الخدمات المالية التي أسسها (جاك دورسي) Jack Dorsey، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، على حصة الأغلبية في Tidal، وهي خدمة البث الصوتي والمرئي العالية الدقة بقيادة (جاي زي) Jay-Z.

ودفعت Square مبلغ 297 مليون دولار نقدًا وأسهمًا مقابل حصة الأغلبية، وقالت: إن Tidal تعمل بشكل مستقل جنبًا إلى جنب مع مشاريع Square الأخرى.

وطرح دورسي سؤال عبر منصة تويتر بشأن السبب الذي يجمع بين شركة بث للموسيقى وشركة خدمات مالية، وأجاب: السبب هو إيجاد طرق جديدة للفنانين لدعم أعمالهم.

وقال دورسي: كما قدمت Square للبائعين أدوات جديدة لكسب المال، فإن حصة الشركة في Tidal تساعد الفنانين في العثور على دعم مماثل في النظام البيئي الرقمي الجديد.

وأضاف: بالنظر إلى ما تمكنت Square من القيام به للبائعين من جميع الأحجام والأفراد من خلال تطبيق Cash، نعتقد أنه يمكننا الآن العمل من أجل الفنانين لرؤية النجاح لهم ولنا.

وتأسست Tidal في النرويج في عام 2014 قبل أن يشتريها اتحاد من الفنانين بقيادة (جاي زي) Jay-Z في العام التالي مقابل 56 مليون دولار.

ووضع المالكون الجدد Tidal في موقع منافسة لخدمات البث التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبيرة، ووعدوا الجماهير بصوت عالي الجودة ومحتوى حصري.

وسرعان ما واجهت Tidal مشاكل، حيث فشلت في تأمين المحتوى الحصري على المدى الطويل أو جذب المشتركين من منافسين مثل سبوتيفاي.

وفي عام 2017، حصلت الشركة على استثمار بقيمة 200 مليون دولار من Sprint، لكن التقارير في العام التالي قالت: إن نمو المشتركين قد توقف.

وقيل في ذلك الوقت: إن الخدمة لديها ما يقرب من 3 ملايين عميل يدفع، مقارنة بنحو 20 مليون عميل في سبوتيفاي في العام نفسه.

وبحسب ما ورد نمت عائدات الشركة بنسبة 13% لتصل إلى 166.9 مليون دولار في عام 2019، لكن الخسائر ارتفعت ايضا من 36 مليون دولار إلى 55.19 مليون دولار في الفترة نفسها.

ولدى Tidal الآن فرصة أخرى لإعادة اختراع نفسها، وقال (جيسي دوروجوسكر) Jesse Dorogusker، الرئيس المؤقت لخدمة Tidal: تبني الشركة أدوات جديدة للفنانين مع الاستمرار في تقديم خدمة البث إلى المستهلكين.

وأضاف دوروجوسكر: نعتقد أن خدمة البث هي جزء مهم منها، وهي آخذة في النمو وتستمر في النمو.

وكجزء من الصفقة، ينضم Jay-Z إلى مجلس إدارة Square، وقال Jay-Z: خدمة Tidal أكثر من مجرد بث للموسيقى، وظلت بعد 6 سنوات بمثابة منصة تدعم الفنانين في كل مرحلة من حياتهم المهنية.