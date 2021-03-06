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"نوفارتيس" تعتزم إنتاج 250 مليون جرعة من لقاح كيورفاك

Employee Philipp Hoffmann, of German biopharmaceutical company CureVac, demonstrates research workflow on a vaccine for the coronavirus (COVID-19) at a laboratory in Tuebingen, Germany, March 12, 2020. (Reuters)
تجارب على اللقاح الجديد

"نوفارتيس" تعتزم إنتاج 250 مليون جرعة من لقاح كيورفاك

الشركة ستصنع ما يصل إلى 50 مليون جرعة من CureVac هذا العام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وافقت شركة نوفارتيس على إنتاج لقاح كوفيد-19 المرشح لـ كيورفاك CureVac NV في صفقة من شأنها تعزيز العرض المحتمل للقاح بما يصل إلى 250 مليون جرعة على مدار هذا العام والعام المقبل.

قال الشركاء في بيان إن عملاق الأدوية السويسري قد يصنع ما يصل إلى 50 مليون جرعة هذا العام و200 مليون جرعة في عام 2022. بمجرد توقيع الاتفاقية النهائية، تخطط شركة نوفارتيس لبدء الإنتاج في الربع الثاني وشحن الشحنات الأولى إلى كيورفاك هذا الصيف.

وتمثل الاتفاقية زيادة مهمة في قدرة كيورفاك، التي تعتمد على شبكة من الشركاء لتعويض ما يصل إلى 300 مليون جرعة هذا العام. وفي الوقت نفسه، لدى نوفارتيس المزيد من صفقات إنتاج لقاحات كوفيد قيد التشغيل، كما لما ذكره رئيس العمليات الفنية للشركة، ستيفين لانغ.

ويعتمد لقاح كيورفاك على نفس التقنية التي طورتها شركتي بيونتيك وموديرنا في لقاحهما الحيويين.

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من جانبه قال الرئيس التنفيذي فرانز فيرنر هاس لمسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن اللقاح لا يزال في المرحلة النهائية من التجارب السريرية، ومن المتوقع أن تحصل على موافقة السوق في أواخر مايو أو يونيو، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما أبرمت كيورفاك اتفاقية تعاون مع شركة باير إيه جي Bayer AG الألمانية للأدوية والكيماويات. ستساعد باير في الموافقات التنظيمية والتوزيع العالمي وقالت إنها تتوقع أن تكون قادرة على إنتاج 160 مليون جرعة من اللقاح العام المقبل في مصنع في فوبرتال بألمانيا.

تعمل كيورفاك أيضاً مع شركة غالاكسو سميثكلاين لتطوير لقاح من الجيل الثاني يمكن أن يستهدف سلالات متحولة أو سلالات متعددة من الفيروس.

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