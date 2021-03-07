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شركة "مصر إيطاليا" تطلق مشروعاً عقارياً بملياري جنيه

العاصمة الإدارية المصرية
العاصمة الإدارية المصرية
اقتصاد مصر

شركة "مصر إيطاليا" تطلق مشروعاً عقارياً بملياري جنيه

إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "البوسكو" في العاصمة الإدارية الجديدة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة أطلقت المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعها "البوسكو" في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ ملياري جنيه (127.8 مليون دولار).

وأوضح محمد خالد العسال في مؤتمر صحفي، الأحد، أن الشركة بدأت تسليم المرحلة الأولى من المشروع الذي يقام على مساحة 200 فدان، وتتوقع تسليم المرحلتين الجديدتين في 2024 و2025.

وتابع "تكلفة المرحلة الأولى بلغت ملياري جنيه لعدد 500 وحدة سكنية و200 فيلا".

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ولم يذكر قيمة المبيعات لأي مرحلة، مكتفيا بالقول "قمنا ببيع 95% من المرحلة الأولى التي نسلمها حاليا".

العاصمة الإدارية الجديدة خطة طموح لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة، أُعلن عنها في مارس آذار 2015.

مصر إيطاليا العقارية تتبع مجموعة مصر إيطاليا القابضة المملوكة لعائلة العسال، وتبلغ محفظة أراضيها نحو 6 ملايين متر مربع، وتطور 11 مشروعا سكنيا وتسعة مشاريع تجارية وخمسة فنادق.

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