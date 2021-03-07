كوبانغ الكورية تعتزم جمع 3.6 مليار دولار من طرح أسهمها

تعتزم شركة كوبانغ الكورية للتجارة الإلكترونية جمع 3.6 مليار دولار كحد أقصى عند طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك، الأمر الذي يقيّم الشركة بأكثر من 50 مليار دولار.

وتعد كوبانغ شركة مدعومة من قبل مجموعة سوفت بنك، وتعود أسباب اختيار الولايات المتحدة لإدراج أسهمها بدلاً من كوريا الجنوية، لأن بورصة نيويورك تمنح علاوات إصدار كبيرة، وتتوفر لديها سيولة مرتفعة.

كما أنها تسمح للتصويت بنسب متفاوتة مقارنة مع حصص الملكية في الشركة، الأمر الذي يعطي مؤسس الشركة حقوق الأكثرية للتصويت.

وفقا لهذه المعايير، سيتمتع مؤسس كوبانغ بنسبة 77% من حقوق التصويت في الشركة، وذلك على الرغم من امتلاكه لحصة 10% من الأسهم فقط.