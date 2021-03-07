29 مارس.. مساهمو "الراجحي" يصوتون على توزيع 2.5 مليار ريال أرباحاً 

دعا مصرف الراجحي المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 29 مارس 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية 2020، وقدرها 2.5 مليار ريال بواقع ريال للسهم تمثل 10% من قيمة السهم الاسمية.

وقال مصرف الراجحي في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن الأحقية تكون لمساهمي المصرف المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 6 أبريل 2021.

ويصوت المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي، أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتضمنت بنود الجمعية أيضاً التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والقوائم المالية وتقرير مراجعي حسابات المصرف، بالإضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.

وكان مصرف الراجحي، قد أعلن، عن النتائج المالية لعام 2020 محققا نموا في صافي الربح بلغ 4.3%.

وبلغ صافي أرباح البنك 10.59 مليار ريال، مقابل 10.159 مليار ريال خلال 2019، وفقا لما ذكره البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول".

وقال البنك إن صافي الدخل ارتفع نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.3% وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى.