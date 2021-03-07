.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بنك بوبيان: حصتنا من تمويل الأفراد 14% بسوق الكويت

بنك بوبيان الكويتي
بنك بوبيان الكويتي
بنوك

بنك بوبيان: حصتنا من تمويل الأفراد 14% بسوق الكويت

حصة المصرف من التمويل المحلي عموماً تبلغ 10%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان، عبدالعزيز الشايع، باجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت بحضور نسبته 81.2% محافظة المصرف على نتائجه، خلال عام 2020 رغم تحديات الجائحة.

وبلغ صافي الدخل التشغيلي 93.1 مليون دينار مقارنة بـ 84.7 مليون دينار في عام 2019، أي بزيادة بنسبة 10% محققاً ربحاً صافياً 34.4 مليون دينار و ذلك بسبب اتخاذ مخصصات احترازية نتيجةً للجائحة في وقت بلغت فيه ربحية السهم 9.66 فلس.

بدوره أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد إلى ارتفاع حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة إلى حوالي 10.13% مقارنة بـ 9.31% في نهاية العام السابق، بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد لتتجاوز نسبة 14%.

وأوضح الماجد أن العام 2020 شهد مجموعة من التطورات أبرزها الاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط في المملكة المتحدة، وبالتالي أصبح لدى بنك بوبيان ذراع مصرفي أجنبي كمنصة لتعزيز قاعدة العملاء من خلال التركيز على خدمات إدارة الثروات و الخدمات المصرفية الرقمية.

الأهلي التجاري يقرر استرداد صكوك بـ 2.7 مليار ريال شركات سوق السعودية الأهلي التجاري يقرر استرداد صكوك بـ 2.7 مليار ريال

وشهد إجمالي الأصول ارتفاعاً ليصل إلى ما يقارب 6.4 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 21% وارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 167.5 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 15% إضافة إلى ارتفاع محفظة التمويل إلى 4.82 مليار دينار بنسبة نمو 26% تماشياً مع النمو المتواصل لقاعدة عملاء البنك.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك بلغ 518 مليون دينار، مقارنة بــ 575 مليون دينار في العام السابق، فيما زادت ودائع العملاء إلى 5.11 مليار دينار بنمو نسبته 17%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد