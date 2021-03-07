بنك بوبيان: حصتنا من تمويل الأفراد 14% بسوق الكويت

أكد رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان، عبدالعزيز الشايع، باجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت بحضور نسبته 81.2% محافظة المصرف على نتائجه، خلال عام 2020 رغم تحديات الجائحة.

وبلغ صافي الدخل التشغيلي 93.1 مليون دينار مقارنة بـ 84.7 مليون دينار في عام 2019، أي بزيادة بنسبة 10% محققاً ربحاً صافياً 34.4 مليون دينار و ذلك بسبب اتخاذ مخصصات احترازية نتيجةً للجائحة في وقت بلغت فيه ربحية السهم 9.66 فلس.

بدوره أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد إلى ارتفاع حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة إلى حوالي 10.13% مقارنة بـ 9.31% في نهاية العام السابق، بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد لتتجاوز نسبة 14%.

وأوضح الماجد أن العام 2020 شهد مجموعة من التطورات أبرزها الاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط في المملكة المتحدة، وبالتالي أصبح لدى بنك بوبيان ذراع مصرفي أجنبي كمنصة لتعزيز قاعدة العملاء من خلال التركيز على خدمات إدارة الثروات و الخدمات المصرفية الرقمية.

وشهد إجمالي الأصول ارتفاعاً ليصل إلى ما يقارب 6.4 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 21% وارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 167.5 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 15% إضافة إلى ارتفاع محفظة التمويل إلى 4.82 مليار دينار بنسبة نمو 26% تماشياً مع النمو المتواصل لقاعدة عملاء البنك.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك بلغ 518 مليون دينار، مقارنة بــ 575 مليون دينار في العام السابق، فيما زادت ودائع العملاء إلى 5.11 مليار دينار بنمو نسبته 17%.