.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح أسمنت تبوك ترتفع 113% لـ51.6 مليون ريال في 2020

سوق السعودية

أرباح أسمنت تبوك ترتفع 113% لـ51.6 مليون ريال في 2020

13 مليون ريال أرباح الربع الرابع من 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي ربح شركة أسمنت تبوك، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 113.2% خلال العام 2020، ليصل إلى 51.58 مليون ريال، مقارنة بنحو 24.19 مليون ريال صافي ربح في 2019.

وقالت أسمنت تبوك، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الربح خلال العام 2020، مقارنة بالعام السابق يعود إلى ارتفاع إيرادات المبيعات نتيجة ارتفاع كميات المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وأضافت كذلك أنه الارتفاع يعود أيضاً إلى الأثر الإيجابي من تعديل التدفقات النقدية لالتزام مالي، وانخفاض مصاريف التمويل، وإثبات أرباح غير محققة بنحو 10.33 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف الاستهلاك نتيجة التغير في تقدير محاسبي وهو الأعمار الإنتاجية للمباني والطرق.

داماك العقارية تقرر رفع حصتها في داماك انترناشونال إلى 45% شركات سوق دبي داماك العقارية تقرر رفع حصتها في داماك انترناشونال إلى 45%

وأوضحت أسمنت تبوك، أنها أثبتت أرباحاً غير محققة بنحو 10.33 مليون ريال، ضمن بنود الدخل الشامل الآخر التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقا ضمن الربح أو الخسارة، وهذه الأرباح ناتجة من إعادة قياس استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، ارتفع صافي ربح شركة أسمنت تبوك بنسبة 93% في الربع الرابع من 2020، إلى نحو 12.7 مليون ريال، مقابل 6.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

كانت أرباح الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2020، بلغت نحو 38.92 مليون ريال، مقابل 17.63 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 120.76%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد