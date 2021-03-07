أرباح أسمنت تبوك ترتفع 113% لـ51.6 مليون ريال في 2020

ارتفع صافي ربح شركة أسمنت تبوك، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 113.2% خلال العام 2020، ليصل إلى 51.58 مليون ريال، مقارنة بنحو 24.19 مليون ريال صافي ربح في 2019.

وقالت أسمنت تبوك، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الربح خلال العام 2020، مقارنة بالعام السابق يعود إلى ارتفاع إيرادات المبيعات نتيجة ارتفاع كميات المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وأضافت كذلك أنه الارتفاع يعود أيضاً إلى الأثر الإيجابي من تعديل التدفقات النقدية لالتزام مالي، وانخفاض مصاريف التمويل، وإثبات أرباح غير محققة بنحو 10.33 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف الاستهلاك نتيجة التغير في تقدير محاسبي وهو الأعمار الإنتاجية للمباني والطرق.

وأوضحت أسمنت تبوك، أنها أثبتت أرباحاً غير محققة بنحو 10.33 مليون ريال، ضمن بنود الدخل الشامل الآخر التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقا ضمن الربح أو الخسارة، وهذه الأرباح ناتجة من إعادة قياس استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، ارتفع صافي ربح شركة أسمنت تبوك بنسبة 93% في الربع الرابع من 2020، إلى نحو 12.7 مليون ريال، مقابل 6.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

كانت أرباح الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2020، بلغت نحو 38.92 مليون ريال، مقابل 17.63 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 120.76%.