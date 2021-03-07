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أرباح حلواني إخوان السنوية تقفز 42 مرة إلى 100.8 مليون ريال 

سوق السعودية

أرباح حلواني إخوان السنوية تقفز 42 مرة إلى 100.8 مليون ريال 

المبيعات زادت 17%

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة حلواني إخوان، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة قفزة في صافي الأرباح نسبتها 4100%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 100.8 مليون ريال العام الماضي، مقابل 2.4 مليون ريال في 2019، لترتفع الأرباح بذلك 42 مرة.

وتعود أسباب الارتفاع في صافي أرباح العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى النمو في مبيعات الشركة في الاسواق المحلية و الدولية نتيجة نجاح السياسات التسويقية و البيعية التي تم تطبيقها خلال العام، وتحديث نظام الخصومات و الحوافز للعملاء بما يحقق اعلى ربحية للشركة و زيادة الحصة السوقية.

وارتفعت إيرادات الشركة 17% إلى 1.055 مليار ريال العام الماضي مقارنة بـ 899.9 مليون ريال في 2019.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى اعادة هيكلة المنتجات و المزيج البيعي للشركة بما يتوافق مع رغبات المستهلكين و تحسين هامش الربح، والتحسن في هامش الربح الاجمالي نتيجة الحصول على اسعار تنافسية للمشتريات و زيادة كفاءة و فاعلية سلاسل الامداد، والانخفاض في مصاريف التمويل نتيجة انخفاض اجمالي القروض بمبلغ 105 مليون ريال و كذلك انخفاض تكلفة الاقراض.

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