أرباح عطاء التعليمية تتراجع 63% في الربع الثاني لـ6 ملايين ريال

تراجع صافي ربح شركة عطاء التعليمية، بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثاني من السنة المالية للشركة المنتهي في 31 يناير 2021، بنسبة 63% إلى 6.39 مليون ريال، مقابل 17.28 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي يعود إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي نتيجة منح خصومات إضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس واستمرار التعليم عن بعد.

وبلغت الزيادة في هذه الخصومات 83% عن الربع المماثل من العام الماضي وكذلك بسبب انخفاض أعداد الطلاب بنسبة 10% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وأشارت عطاء التعليمية، أيضاً إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة 66% والعائد إلى توقف الأنشطة الطلابية ودروس التقوية الإضافية وعدم تشغيل المقاصف نتيجة إغلاق المدارس بسبب الجائحة العالمية، وذلك على الرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية بنسبة 22% عن الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من السنة المالية للشركة، تراجع صافي الربح بنسبة 66.28% إلى 11.31 مليون ريال، مقابل 33.54 مليون ريال في النصف الأول من السنة المالية السابقة.

يذكر أن السنة المالية للشركة تبدأ في مطلع أغسطس من كل عام، حتى نهاية يوليو من العام التالي.