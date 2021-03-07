.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح "ميدغلف" بعد الزكاة ترتفع لـ37 مليون ريال في 2020

ميدغلف للتأمين
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"
سوق السعودية

أرباح "ميدغلف" بعد الزكاة ترتفع لـ37 مليون ريال في 2020

55 مليون ريال أرباحها قبل الزكاة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي ربح شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 1081.6% خلال العام 2020، لتصل إلى 36.9 مليون ريال، مقارنة بنحو 3.12 مليون ريال في العام 2019.

وبلغ صافي ربح الشركة قبل الزكاة 54.9 مليون ريال في 2020، مقارنة بنحو 19.18 مليون ريال في العام 2019، بزيادة 186%.

وقالت "ميدغلف" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة والضريبة يعود إلى الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 4.6%، وانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 33.8%، والزيادة في إيرادات الاستثمار لعمليات المساهمين بنسبة 70.9% بسبب الزيادة في إيرادات توزيعات الأرباح والمكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع.

أرباح أسمنت تبوك ترتفع 113% لـ51.6 مليون ريال في 2020 شركات سوق السعودية أرباح أسمنت تبوك ترتفع 113% لـ51.6 مليون ريال في 2020

بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 2.53 مليار ريال في 2020، مقارنة بنحو 2.42 مليار ريال في 2019.

وأضافت الشركة إن الخسائر المتراكمة بلغت نحو 99.57 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2020، وذلك بنسبة 12.44% من رأس المال البالغ 800 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد