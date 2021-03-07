أرباح "ميدغلف" بعد الزكاة ترتفع لـ37 مليون ريال في 2020

ارتفع صافي ربح شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 1081.6% خلال العام 2020، لتصل إلى 36.9 مليون ريال، مقارنة بنحو 3.12 مليون ريال في العام 2019.

وبلغ صافي ربح الشركة قبل الزكاة 54.9 مليون ريال في 2020، مقارنة بنحو 19.18 مليون ريال في العام 2019، بزيادة 186%.

وقالت "ميدغلف" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة والضريبة يعود إلى الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 4.6%، وانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 33.8%، والزيادة في إيرادات الاستثمار لعمليات المساهمين بنسبة 70.9% بسبب الزيادة في إيرادات توزيعات الأرباح والمكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع.

بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 2.53 مليار ريال في 2020، مقارنة بنحو 2.42 مليار ريال في 2019.

وأضافت الشركة إن الخسائر المتراكمة بلغت نحو 99.57 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2020، وذلك بنسبة 12.44% من رأس المال البالغ 800 مليون ريال.