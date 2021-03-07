الأهلي التجاري يقرر استرداد صكوك بـ 2.7 مليار ريال

أعلن البنك الأهلي التجاري، اليوم الأحد، عن عزمه استرداد صكوك من الفئة 1 المصدرة في 2015، والبالغ قيمتها 2.7 مليار ريال، وذلك في 23 مارس.

وقال البنك إن الصكوك تم طرحها طرحاً خاصاً في تاريخ 23 ديسمبر 2015 بمبلغ وقدره 2.7 مليار ريال، تحت تصنيف "رأس مال ثانوي من الفئة 1"، وفقاً لاتفاقية بازل 3 الإطارية.

وقرر البنك استرداد الصكوك في تاريخ الاستدعاء الأول، أي في 23 مارس 2021، وعليه سيتم تحويل مبالغ القيمة الاسمية للصكوك إضافة إلى أي أرباح دورية مستحقة التوزيع (للفترة المنتهية في 23 مارس 2021م) إلى حملة الصكوك في هذا التاريخ، وذلك بحسب حصة ملكية كُلٍ منهم بتاريخ 8 مارس 2021.

وأشار البنك إلى أنه تم الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة.