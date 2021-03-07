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الخدمات الأرضية تخسر 454 مليون ريال بعد تراجع الإيرادات للنصف

سوق السعودية

الخدمات الأرضية تخسر 454 مليون ريال بعد تراجع الإيرادات للنصف

خلال 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة صافي خسائر بلغت 454.295 مليون ريال مقابل 423.353 مليون ريال أرباح في 2019.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الإيرادات تراجعت 50.7% إلى 1.251 مليار ريال، مقابل 2.54 مليار ريال في 2019.

وأوضحت الشركة أن الخسائر جاءت بسبب الإيقاف المؤقت للرحلات التجارية الداخلية والدولية اعتباراً من منتصف مارس 2020 نتيجة للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، والتي تمت عودتها تدريجيا إلى وجهات معينة لتصل إلى 56% من إجمالي حجم العمليات السنوية قبل الجائحة.

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وتسبب الإيقاف المؤقت للرحلات إلى تأثير مباشر على إيرادات الشركة والتي انخفضت بنسبة 50.7% وبمبلغ 1،288 مليون ريال.

كما أثرت الجائحة بشكل غير مباشر على الاستثمار في حقوق الملكية في شركة الأمد السعودي والذي ساهم في خسارة بلغت 22.3 مليون ريال لهذا العام.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة في ظل الجائحة، فقد قامت الشركة بالعديد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة كفاء التشغيل وبالتالي تخفيف أثر الجائحة على ربحية الشركة وضمان استمراريتها وتنافسيتها، وتمكنت من تحقيق مبادرات زيادة كفاءة التشغيل التي أدت إلى تخفيض التكاليف التشغيلية بقيمة 581 مليون ريال في العام الحالي منها تخفيض تكلفة دائمة بمبلغ 31 مليون ريال سعودي عن كل ربع سنة مما ساهم في تقليل الخسائر لتصل إلى 446.7 مليون ريال (من خسائر مقدرة بمبلغ 1,027مليون ريال في غياب المبادرات).

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