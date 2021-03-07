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"المتقدمة" توقف مصنعيها لإجراء الصيانة الدورية في 11 مارس

المتقدمة للبتروكيماويات مناسبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
سوق السعودية

"المتقدمة" توقف مصنعيها لإجراء الصيانة الدورية في 11 مارس

لا يتم اعتبارها خسارة في الإنتاج والإيرادات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة"، عن وقف عمليات التشغيل بمصنعيها لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بغرض إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة بداية من 11 مارس 2021.

وقالت "المتقدمة"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إنه سيتم إعادة تشغيل مصنع البولي بروبيلين اعتباراً من يوم 27 مارس 2021، باستخدام مخزون البروبيلين المتوفر إضافة للبروبيلين المتوفر من مصادر خارج الشركة، كما سيتم إعادة تشغيل مصنع البروبلين اعتباراً من 5 أبريل 2021، بعد استبدال المحفز الكيميائي.

وأشارت إلى أن فترات التوقف للصيانة الدورية لا يتم اعتبارها خسارة في الإنتاج والإيرادات، وأنها مخطط لها مسبقاً وفقاً للممارسات الصناعية المتعارف عليها لإجراء أعمال الصيانة الوقائية العادية، ووضعت تأثيراتها في الحسبان عند إعداد موازنة عام 2021، سواء من حيث كمية الإنتاج أو الإيرادات المتوقعة.

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وأوضحت أن الأثر المالي المتوقع لهذا التوقف يظهر في النتائج المالية للربع الأول والربع الثاني من عام 2021، اعتماداً على الأسعار المتوقعة للبولي بروبيلين واللقيم.

وذكرت "المتقدمة"، أنها ستعلن عن التطورات أو مستجدات في هذا الشأن.

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