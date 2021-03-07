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المعمر تجدد تسهيلات بـ 100 مليون ريال مع بنك البلاد

المعمر لأنظمة المعلومات
المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

المعمر تجدد تسهيلات بـ 100 مليون ريال مع بنك البلاد

حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، تجديد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من بنك البلاد، بقيمة 100 مليون ريال، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021.

وأوضحت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" الأحد، أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات لصالح بنك البلاد.

وبينت أن هدف التجديد هو تمويل عقود المشاريع المؤيد تنازلها لصالح بنك البلاد، وإصدار خطابات الضمانات الابتدائية، النهائية والمقدمة.

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