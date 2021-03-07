.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"فتيحي" تتحول للربحية.. تحقق 30 مليون ريال أرباح في 2020

مجموعة فتيحي القابضة
مجموعة فتيحي القابضة
سوق السعودية

"فتيحي" تتحول للربحية.. تحقق 30 مليون ريال أرباح في 2020

توزع 11 مليون ريال على المساهمين 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مجموعة فتيحي القابضة، اليوم الأحد عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة صافي ربح قدره 30 مليون ريال، مقابل خسائر قدرها 9.54 مليون ريال في 2019.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الإيرادات بلغت 113.212 مليون ريال، مقابل 73.82 مليون ريال خلال 2019.

يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال عام 2020 إلى تحقيق ربح من بيع أسهم شركة زميلة -شركة الجوف للتنمية الزراعية- بلغت 32.1 مليون ريال خلال عام 2020م مقارنة بعدم تحقيق ربح بيع خلال العام السابق وذلك في إطار استراتيجية مجموعة فتيحي القابضة، عملاً بقرار مجلس إدارة المجموعة ببيع جزء يبلغ ما نسبته 5.01% من رأسمال شركتها الزميلة شركة الجوف للتنمية الزراعية حسب إعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 15 سبتمبر 2020.

السعودية تبدأ تخفيف قيود كورونا.. عودة الأنشطة الترفيهية اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية تبدأ تخفيف قيود كورونا.. عودة الأنشطة الترفيهية

وأيضا، تحقيق ربح من رد جزء من قيمة الهبوط في الاستثمار في شركة زميلة –شركة الجوف للتنمية الزراعية- بلغت 16 مليون ريال خلال عام 2020م، مقارنة بتحقيق خسائرهبوط بلغت 24.8 مليون ريال خلال العام السابق، وذلك بسبب تحسن القيمة السوقية لسهم شركة الجوف للتنمية الزراعية وعدم وجود مبرر للاستمرار في الاعتراف بانخفاض قيمة الاستثمار وذلك بعد ارتفاع سعر سهم شركة الجوف للتنمية الزراعية عن التكلفة الدفترية السابقة للانخفاض.

وأوضحت الشركة أن الربح قعود أيضا إلى انخفاض إجمالي المصاريف البيعية والإدارية بمبلغ 6.2 مليون ريال خلال عام 2020م، وبنسبة 17.2% للعام السابق.

توزيع أرباح

وتعتزم الشركة توزيع 11 مليون ريال على مساهميها عن أرباح النصف الثاني من العام الماضي، بنسبة 2% من القيمة الاسمية للسهم، لتصل حصة السهم من الأرباح 20 هللة.

تخفيض رأس المال

وأعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة لزيادته عن الحاجة.

وأوضحت أن المجلس أوصى بخفض رأس المال بنسبة 50% من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال.

سيتم تمويل عملية تخفيض رأس المال عن طريق استخدام الفائض من أرصدة النقدية في الشركة مع الإعلان عن جميع التفاصيل من خلال تعميم المساهمين وفقا للإجراءات النظامية.

وقالت الشركة إنه لن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي. وتتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد