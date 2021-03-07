"فتيحي" تتحول للربحية.. تحقق 30 مليون ريال أرباح في 2020

أعلنت مجموعة فتيحي القابضة، اليوم الأحد عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة صافي ربح قدره 30 مليون ريال، مقابل خسائر قدرها 9.54 مليون ريال في 2019.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الإيرادات بلغت 113.212 مليون ريال، مقابل 73.82 مليون ريال خلال 2019.

يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال عام 2020 إلى تحقيق ربح من بيع أسهم شركة زميلة -شركة الجوف للتنمية الزراعية- بلغت 32.1 مليون ريال خلال عام 2020م مقارنة بعدم تحقيق ربح بيع خلال العام السابق وذلك في إطار استراتيجية مجموعة فتيحي القابضة، عملاً بقرار مجلس إدارة المجموعة ببيع جزء يبلغ ما نسبته 5.01% من رأسمال شركتها الزميلة شركة الجوف للتنمية الزراعية حسب إعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 15 سبتمبر 2020.

وأيضا، تحقيق ربح من رد جزء من قيمة الهبوط في الاستثمار في شركة زميلة –شركة الجوف للتنمية الزراعية- بلغت 16 مليون ريال خلال عام 2020م، مقارنة بتحقيق خسائرهبوط بلغت 24.8 مليون ريال خلال العام السابق، وذلك بسبب تحسن القيمة السوقية لسهم شركة الجوف للتنمية الزراعية وعدم وجود مبرر للاستمرار في الاعتراف بانخفاض قيمة الاستثمار وذلك بعد ارتفاع سعر سهم شركة الجوف للتنمية الزراعية عن التكلفة الدفترية السابقة للانخفاض.

وأوضحت الشركة أن الربح قعود أيضا إلى انخفاض إجمالي المصاريف البيعية والإدارية بمبلغ 6.2 مليون ريال خلال عام 2020م، وبنسبة 17.2% للعام السابق.

توزيع أرباح

وتعتزم الشركة توزيع 11 مليون ريال على مساهميها عن أرباح النصف الثاني من العام الماضي، بنسبة 2% من القيمة الاسمية للسهم، لتصل حصة السهم من الأرباح 20 هللة.

تخفيض رأس المال

وأعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة لزيادته عن الحاجة.

وأوضحت أن المجلس أوصى بخفض رأس المال بنسبة 50% من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال.

سيتم تمويل عملية تخفيض رأس المال عن طريق استخدام الفائض من أرصدة النقدية في الشركة مع الإعلان عن جميع التفاصيل من خلال تعميم المساهمين وفقا للإجراءات النظامية.

وقالت الشركة إنه لن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي. وتتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة.