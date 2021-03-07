مساهمو "المتقدمة" يصوتون على توزيعات أرباح 2020 في 30 مارس

دعا مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 30 مارس 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2020 بمبلغ 140.7 مليون ريال تمثل ما نسبته 6.5% من رأس مال الشركة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن حصة السهم تكون 0.65 ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

ويصوت المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021، وكذلك التصويت على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تجنيب نسبة 10% من صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي لبلوغه نسبة 30% من رأس المال الشركة.

ويصوت المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتجنيب نسبة 10% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي، وذلك في حال الموافقة على البند الاحتياطي النظامي.

وتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تعديلات في النظام الأساسي، والتصويت على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.