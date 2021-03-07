.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مساهمو "المتقدمة" يصوتون على توزيعات أرباح 2020 في 30 مارس

المتقدمة للبتروكيماويات مناسبة
شعار المتقدمة للبتروكيماويات
سوق السعودية

مساهمو "المتقدمة" يصوتون على توزيعات أرباح 2020 في 30 مارس

حصة السهم 0.65 ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعا مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 30 مارس 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2020 بمبلغ 140.7 مليون ريال تمثل ما نسبته 6.5% من رأس مال الشركة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن حصة السهم تكون 0.65 ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

ويصوت المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021، وكذلك التصويت على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تجنيب نسبة 10% من صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي لبلوغه نسبة 30% من رأس المال الشركة.

المعمر تجدد تسهيلات بـ 100 مليون ريال مع بنك البلاد شركات سوق السعودية المعمر تجدد تسهيلات بـ 100 مليون ريال مع بنك البلاد

ويصوت المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتجنيب نسبة 10% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي، وذلك في حال الموافقة على البند الاحتياطي النظامي.

وتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تعديلات في النظام الأساسي، والتصويت على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد