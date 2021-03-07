"وقت اللياقة" و"مجموعة الحكير" تُعيدان تشغيل مراكز الرياضة والترفيه

أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن إعادة افتتاح جميع مراكزها الرياضية ابتداءً من اليوم الأحد، بعد قرار الجهات المسؤولة في السعودية عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.

ومن جانبها أيضاً، أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير"، عن إعادة تشغيل مراكزها الترفيهية ودور العرض السينمائي التابع للشركات الشقيقة وتشغيل كافة خدمات المطاعم والمقاهي اعتباراً من اليوم الأحد على أن يستمر إيقاف تشغيل صالات الحفلات وقاعات الاجتماعات وبعض المرافق الفندقية وذلك طبقا لقرار الجهات المعنية.

وقالت شركة "وقت اللياقة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها ستتخذ جميع الاحتياطات وتطبق جميع التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة أعضاء ومرتادي مراكزها الرياضية، وكذلك ستستمر الشركة بالالتزام بكافة البروتوكولات الإرشادية الصادرة من الجهات المختصة.

وأضافت "وقت اللياقة"، أن إدارة الشركة ستعمل على دراسة حجم الأثر المالي الناتج عن التطورات المتعلقة بهذا الحدث، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جديدة في حينه.

كان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، قد صرَّحَ أنه تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية.

شمل القرار عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها وصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 23 رجب 1442هـ الموافق 7 مارس 2021م.

واستثنى عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد المقبل عددا من الإجراءات بينها، استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة؛ ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

كانت السعودية قد أقرت في فبراير الماضي عددا من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).