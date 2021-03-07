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داماك العقارية تقرر رفع حصتها في داماك انترناشونال إلى 45%

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داماك العقارية تقرر رفع حصتها في داماك انترناشونال إلى 45%

من 20%

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة داماك العقارية اليوم الأحد، إن مجلس إدارتها وافق يوم الخميس الماضي على زيادة ملكية الشركة في رأسمال شركة داماك إنترناشونال ليمتد.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إلى أن المجلس وافق على زيادة حصتها في الشركة من 20% إلى 45%.

وأعلنت الشركة في وقت سابق، عن تفاقم خسائرها بنسبة 2717%، خلال العام 2020، لتصل إلى 1.039 مليار درهم (نحو 283 مليون دولار)، مقارنة بنحو 37 مليون درهم (نحو 10.1 مليون دولار) في 2019.

وقالت الشركة إن قيمة إجمالي الأصول استقرت عند 21.1 مليار درهم، بنهاية 2020، بعد أن وصلت إلى 23.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2019.

وقلصت داماك خسائرها الفصلية بنسبة 36% لتصل إلى 107 ملايين درهم.

وأضافت أنه من المنطقي أن الأزمة المستمرة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وأثرت على اقتصادات العالم، قد أثرت على هامش أرباح داماك العقارية، كما أثر الإغلاق العالمي والقيود المفروضة على السفر جنباً إلى جنب مع تراجع السفر العالمي، سلباً على سوق العقارات في دبي.

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