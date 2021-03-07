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دواء يعالج كورونا في 5 أيام.. يؤخذ عن طريق الفم

علاج كورونا
علاج كورونا
فيروس كورونا

دواء يعالج كورونا في 5 أيام.. يؤخذ عن طريق الفم

مازال قيد التجربة

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فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الأدوية العملاقة "ميرك" ومختبر أميركي، السبت، إحراز تقدّم في تطوير دواء مضادّ لكوفيد-19 يؤخذ عن طريق الفم، وقد أظهر العقار الذي ما زال قيد التجربة، آثارًا إيجابية في تخفيف الحمولة الفيروسيّة.

كانت "ميرك" أوقفت نهاية كانون الثاني/يناير عملها على تطوير لقاحَين محتملين لكوفيد-19، لكنّها تُواصل أبحاثها حول علاجَين آخرين للمرض، أحدهما عقار "مولنوبيرافير" الذي تُطوّره بالشراكة مع "ريدجباك بايو" الأميركيّة.

وخلال اجتماع السبت مع متخصّصين في الأمراض المعدية، أشار مطوّرو الدواء إلى أن العقار قلّل إلى حد كبير من الحمولة الفيروسيّة لدى المرضى بعد خمسة أيام من العلاج.

وقالت كبيرة مسؤولي الأدوية في "ريدجباك بايو" ويندي بينتر، في بيان، إنّ "هناك حاجة للعلاجات المضادّة لـ سارس-كوف-2 لم تتمّ تلبيتها. هذه النتائج الأولية تُشجّعنا".

كما تعمل "ميرك" على علاج يُسمّى "إم كاي-711". وقالت المجموعة نهاية كانون الثاني/يناير إنّ النتائج الأولى للتجارب السريريّة تُظهر انخفاضًا بأكثر من 50 % في خطر الوفاة أو فشل الجهاز التنفسي لدى المرضى في المستشفيات المصابين بأشكال متوسّطة إلى شديدة من كوفيد-19.

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