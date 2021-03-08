ميد بنك مصر يستهدف أرباحاً بـ64 مليون دولار.. وهذه خطته الجديدة

قال رئيس مجلس إدارة ميد بنك عمرو الجارحي، اليوم الاثنين، إن البنك المصري يستهدف زيادة أرباحه السنوية إلى مليار جنيه (63.8 مليون دولار) في 2025، من 303 ملايين جنيه في 2020.

وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر صحافي، أن البنك يستهدف في إطار خطته الخمسية الوصول بعدد فروعه إلى 40 فرعا في 2025 من 16 فرعا حاليا، وزيادة محفظة الودائع إلى 60 مليار جنيه من نحو 24 مليار جنيه.

وقال الجارحي الذي عمل من قبل وزيرا للمالية، إن البنك، الذي يعاد هيكلته حاليا، يعمل على زيادة رأس المال من 1.2 مليار جنيه إلى 5 مليارات من أجل استيفاء متطلبات البنك المركزي.

وتابع "زيادة رأس المال ستكون من خلال جزء من الأرباح المرحلة والجزء الآخر من المساهمين الرئيسين للبنك. مازلنا ندرس الوقت المناسب للزيادة".