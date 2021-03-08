يوم دخولها البورصة.. دليفرو تدفع مكافآت لعمال التوصيل

أعلنت منصة "دليفرو" المتخصصة في خدمات توصيل الطعام، في بريطانيا، انها ستدفع مكافآت استثنائية للعاملين معها في العالم في يوم دخولها بورصة لندن.

وتعتزم المنصة دفع نحو 22 مليون دولار لشركاء في التوصيل في 12 سوقا تعمل فيها الخدمة.

هذا وتشمل المكافآت التي ستدفعها "دليفرو" نحو 36 ألف عامل توصيل ممن بدأوا عملهم في الخدمة قبل أكثر من عام وأجروا ما لا يقل عن ألفي عملية توصيل.

يذكر أن "دليفرو" التي تأسست في لندن عام 2013 تضم ألفي موظف ونحو 100 ألف عامل توصيل.