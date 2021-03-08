أرباح مهارة السنوية تتراجع 35% إلى 177 مليون ريال

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية، اليوم الإثنين، عن النتائج المالية لعام 2020، محققة تراجعا في صافي الربح نسبته 34.83%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 177.32 مليون ريال، مقابل 272.09 مليون ريال خلال 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباحإلى انخفاض ايرادات الشركة بنسبة 6% مقارنة مع العام السابق، حيث انخفضت ايرادات قطاعي الاعمال والافراد بنسب 5% و9% على التوالي مقارنة مع العام السابق، نتيجة لانخفاض متوسط أعداد القوى العاملة والآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ومنها التوقف المؤقت خلال الربع الثاني لبرنامج خدمة (العمالة المنزلية بالساعة).

وأرجعت ذلك أيضا إلى لانخفاض في مجمل الربح للعام المالي 2020 بنسبة 30% نتيجة انخفاض الإيرادات وتحمل بعض التكاليف الاضافية لتطبيق معايير التباعد الاجتماعي والعديد من الاجراءات الاحترازية ، بالرغم من انخفاض تكاليف التوظيف والتأشيرات نتيجة توقف وصول القوى العاملة باستمرار تعليق الرحلات الدولية مع بعض دول المصدر.

