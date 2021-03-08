"المعمر" توقع مذكرة تفاهم جامعة الملك سعود للتعاون في العيادات الافتراضية

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جامعة الملك سعود الصحية للعمل على تطوير إطار عمل بينهما لتقديم خدمات طبية مشتركة من خلال العيادات الافتراضية وإنشاء وتشغيل العيادات الافتراضية الطبية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن ذلك لتوفير وسائل العلاج عن بعد تتيح للأفراد "المراجعين" والمنشآت والممارسين الصحيين بالتفاعل والتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية وخدمة المستفيدين منها وتسهيل الإجراءات وزيادة الكفاءة وفعالية الجهة الصحية وإنتاج حلول مرضية للعلاج عن بعد.

وأضافت أن مدة المذكرة 6 أشهر من تاريخ التوقيع، بينما ينتهي العمل بهذه المذكرة في حال مضي مدة 120 يوماً من تاريخ توقيع الطرفين على هذه المذكرة دون التوصل إلى إتفاق لإنشاء أو تشغيل عيادات افتراضية مشتركة.

وأوضحت المعمر لأنظمة المعلومات، أنه لا يمكن حالياً تحديد الأثر المالي لحين رغبة الطرفين بالقيام بمجالات يترتب عليها التزامات مالية فيتم إعداد مذكرة مستقلة توقع من قبل الطرفين يحدد فيها التزامات كل طرف والالتزامات المالية المترتبة على ذلك.

وتتماشى المذكرة مع توقيع شركة المعمر لأنظمة المعلومات في وقت سابق، اتفاقية مع شركة "إن تتش هيلث" إحدى شركات مجموعة تيلادوك هيلث العالمية والرائدة في تقنيات الطب الاتصالي والمستخدمة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في العالم، وذلك لإنشاء عيادات افتراضية عبر بناء منظومة رقمية باستخدام التقنية السحابية وذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية والطبية الافتراضية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.