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الوطنية للبناء تستحوذ على أجيج للصلب بـ180 مليون ريال

الوطنية للبناء والتسويق
الوطنية للبناء والتسويق
سوق السعودية

الوطنية للبناء تستحوذ على أجيج للصلب بـ180 مليون ريال

تنفيذاً لاستراتيجيات الشركة في النمو والتوسع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، عن توقيعها اليوم الاثنين، اتفاقية الاستحواذ على كامل حصص رأسمال شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته بقيمة 180 مليون ريال.

وكانت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، قد أعلنت نهاية نوفمبر 2020، عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته والمقدرة بمبلغ 180 مليون ريال.

وتعمل "أجيج" في قطاع صناعة الحديد الصلب، ومملوكة لرئيس مجلس إدارة الوطنية للبناء والتسويق، فهد ثنيان، وفقا لبيان سابق للشركة.

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بنهاية ديسمبر 2020، وافق مساهمو الوطنية للتسويق، خلال في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على الأعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2020م-2021 بين الشركة وشركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته والتي لعضو مجلس الإدارة فهد الثنيان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاستحواذ على كامل حصص شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته بمبلغ 180 مليون ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

وقالت الوطنية للتسويق والبناء في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن ذلك تنفيذاً لاستراتيجيات الشركة في النمو والتوسع لا سيما في ظل ما يشهده القطاع الصناعي من نمو كبير ومتسارع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وإيماناً من الشركة بدورها في دعم وتمكين القطاعات الحيوية وتوطين الصناعة ودعم الإنتاج المحلي بشكل عام.

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