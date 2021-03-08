جرير للتسويق تفتتح معرضاً جديداً باستثمارات 94 مليون ريال

أعلنت شركة جرير للتسويق، اليوم الاثنين، عن افتتاح مكتبة جرير معرضاً جديداً لها على طريق الملك عبدالله بحي النسيم بمدينة الهفوف، بحجم استثمارات 93.5 مليون ريال.

وقالت جرير للتسويق في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن مساحة المعرض تبلغ 4,500 متر مربع، ويحتوي على جميع منتجات مكتبة جرير المعروفة، وبلغت نسبة الموظفين السعوديين فيه 52% من إجمالي الموظفين.

وأضافت أن المعرض هو الرابع والخمسون لمكتبة جرير في المملكة، والثالث والستون من إجمالي معارضها داخل وخارج السعودية.

وأوضحت أن المعرض ضمن مبنى مملوك لمكتبة جرير، ويتضمن مساحات تأجيرية تبلغ 5,396 مترا مربعا ما بين معارض ومكاتب.

وتوقعت ظهور الأثر المالي لهذا المعرض اعتباراً من الربع الأول من عام 2021.

وأشارت إلى أنه يعد المعرض الأول الذي يتم افتتاحه خلال عام 2021.