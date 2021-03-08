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"صادرات" تُغلق فرعها في الأردن

الشركة السعودية للصادرات الصناعية
شعار الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"
سوق السعودية

"صادرات" تُغلق فرعها في الأردن

في إطار سعي مجلس إدارة الشركة في التطوير المستمر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" عن موافقة مجلس الإدارة بإغلاق فرع الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت "صادرات" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن الإغلاق بسبب عدم الجدوى الاقتصادية للفرع وتخفيض المصاريف العمومية والإدارية.

وأضافت أنها سوف تُفصح عن الأثر المالي في نهاية العام 2021م إن وجد.

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وأشارت إلى أن القرار جاء في إطار سعي مجلس إدارة الشركة في التطوير المستمر ودفع عجلة الشركة نحو الربحية وبناءً على ما نتج عنه من مراجعة فروع الشركة.

وكانت "صادرات" قد أعلنت في 10 نوفمبر 2020، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وقالت الشركة إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه 129.6 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان سابق، أن أسباب الزيادة هي لدعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية وتوفير رأس المال العامل لتمكين الشركة من زيادة عملياتها التشغيلية وخفض نسبة خسائر الشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع 64.8 مليون ريال موزعاً على 6.48 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

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