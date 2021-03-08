مساهمو "ينساب" يصوتون على توزيع 703 ملايين ريال أرباحاً

دعا مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 30 مارس 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020 بمبلغ 703.125 مليون ريال بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد تمثل 12.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وتكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

وقالت "ينساب" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2020 بمبلغ 703.125 مليون ريال، بواقع 1.25 ريال للسهم تمثل 12.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

ويصوت المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021، وكذلك تقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.

وخلال العام 2020، تراجع صافي ربح "ينساب" بنسبة 37.8% ليصل إلى 677.6 مليون ريال، بالمقارنة بنحو 1.09 مليار ريال صافي ربح خلال العام 2019.

أرجعت الشركة تراجع صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من انخفاض كلفة بعض مدخلات الإنتاج.