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نادك توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على "دافا" الزراعية

سوق السعودية

نادك توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على "دافا" الزراعية

مدتها 6 أشهر 

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دبي - العربية.نت

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أبرمت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دافا الزراعية ومالك رأس المال فيها بتال سعيد بتال الدوسري للدخول في مناقشات فيما يتعلق باحتمالية قيام نادك بالاستحواذ على كامل رأسمال شركة دافا الزراعية أو بعض من أصولها والتي تصل مساحتها إلى 70 هكتارا، وفقا لما أعلنته الشركة اليوم الاثنين في بيان للسوق المالية السعودية "تداول".

وتشمل أعمال دافا البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية والمناخ الداخلي الخاضع للسيطرة والتحكم وذلك في مواقع متعددة في المملكة العربية السعودية وإنتاج الخضراوات والفواكه.

تعد مذكرة التفاهم نافذة من تاريخ توقيعها من كافة الأطراف ولمدة ستة 6 أشهر. ويجوز لأي طرف إنهاء مذكرة التفاهم بموجب إشعار خطي.

وستخضع الصفقة المقترحة لعدد من الشروط، بما في ذلك، على سبيل المثال، تحديد طبيعة الصفقة المقترحة، وما إذا كانت نادك ستستحوذ على كامل رأسمال دافا أو بعض من أصولها، وستحدد نادك ذلك بعد استكمال الدراسات المهنية اللازمة سواءً المالية أو التجارية أو القانونية والضريبية، والانتهاء من إعداد المستندات النهائية للصفقة المقترحة، والحصول على أي موافقات من أطراف ثالثة بما في ذلك أي موافقات من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

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