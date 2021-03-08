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هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال الخزف السعودي لـ800 مليون ريال

الخزف السعودي
شركة الخزف السعودي
سوق السعودية

هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال الخزف السعودي لـ800 مليون ريال

بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقتها على طلب شركة الخزف السعودي، زيادة رأس مالها من 600 مليون ريال إلى 800 مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، فإن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 200 مليون ريال، من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 60 مليون سهم إلى 80 مليون سهم، بزيادة قدرها 20 مليون سهم.

وأكدت الهيئة على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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كانت شركة الخزف السعودي، قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مالها بنسبة 33.3% ما يعادل 200 مليون ريال، عن طريق منح أسهم.

وقالت الخزف السعودي، إن الهدف من رفع رأس مالها لكي يتوافق مع حجم أعمالها وأصولها ودعم توسعاتها المستقبلية.

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