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29 مارس.. مساهمو طيبة للاستثمار يناقشون توزيع 80 مليون ريال أرباحاً

طيبة القابضة- موقع الشركة
شركة طيبة للاستثمار
سوق السعودية

29 مارس.. مساهمو طيبة للاستثمار يناقشون توزيع 80 مليون ريال أرباحاً

إجمالي الأرباح الموزعة والمقترحة للتوزيع عن 2020 نحو 160.46 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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دعت شركة طيبة للاستثمار، اليوم الاثنين، مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 29 مارس 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020، ما يعادل 5% من رأس المال بإجمالي نحو 80.23 مليون ريال، بواقع 50 هللة للسهم.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وستعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

ويصوت المساهمون أيضاً على قرار مجلس الإدارة بالأرباح الموزعة عن النصف الأول من العام 2020، بإجمالي نحو 80.23 مليون ريال، بواقع 50 هللة للسهم، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة والمقترحة للتوزيع عن العام المالي 2020 نحو 160.46 مليون ريال، بواقع ريال للسهم الواحد بما نسبته 10% من رأس المال.

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وقالت طيبة للاستثمار، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن أيضاً التصويت على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع حسابات الشركة، والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

كان صافي ربح شركة طيبة للاستثمار، قد تراجع بنسبة 42.53% خلال السنة المالية 2020، إلى 98.77 مليون ريال، مقابل 171.86 مليون ريال أرباح في 2019.

وقالت الشركة في بيان سابق، للسوق المالية السعودية "تداول"، إن سبب الانخفاض في صافي الربح هذا العام بالمقارنة مع العام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى تكوين مخصص إضافي للخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة.

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