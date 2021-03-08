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"نتورك" تسجل 112 مليون دولار أرباحاً قبل الفوائد والتكاليف

شركة نتورك
شركة نتورك
شركات

"نتورك" تسجل 112 مليون دولار أرباحاً قبل الفوائد والتكاليف

شطب 6.7 مليون دولار من رسوم إصدار الديون المرسملة المرتبطة بتسهيلات الإقراض

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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سجلت شركة "نتورك إنترناشيونال القابضة" أرباحا غير صافية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 112,6 مليون دولار، نهاية العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان الاثنين، إن هذه النتائج تعكس انخفاض الإيرادات المسجلة وقاعدة تكاليفنا الثابتة إلى حد كبير، رغم أننا عملنا على تقليص نسبة من هذا التأثير عبر وفورات التكاليف.

كما أدت إعادة تصنيف برنامج بطاقات "ميركوري" كعملية تشغيلية مستمرة إلى خفض الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار (1,3) مليون دولار.

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وبلغت أرباح العمليات التشغيلية 5,6 مليون دولار، مما يعكس انخفاضاً في الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وشطب 6,7 مليون دولار من رسوم إصدار الديون المرسملة المرتبطة بتسهيلات الإقراض السابقة نتيجة لعمليات إعادة التمويل خلال العام.

وبلغ التدفق النقدي الحر الأساسي 2.3 51,8 مليون دولار، فيما بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 107,5 ملايين دولار.

وفي حين أن هذا يعكس تأثيرات جائحة "كوفيد – 19" وانخفاض التدفق النقدي الحر خلال النصف الأول من العام، فقد شهدنا توليد تدفق نقدي إيجابي أقوى في النصف الثاني من العام الماضي، بحسب بيان الشركة.

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