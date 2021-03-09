شركة كرواتية تشتري حصة في امتياز للنفط والغاز في مصر

حصلت شركة آي.ان.ايه " INA " الكرواتية للنفط والغاز، على موافقة من وزارة البترول والموارد المعدنية المصرية لشراء حصة في امتياز للتنقيب عن النفط والغاز في دلتا نهر النيل.

وذكرت الشركة في بيان "حصلنا على موافقة لإبرام اتفاق مع فنترسال ديا التي تعمل بمنطقة امتياز شرق دمنهور. ستحصل آي.ان.ايه على حصة 20% وفنترسال ديا Wintershall Dea على حصة 40% وشيرون على الحصة الباقية 40%".

وامتياز التنقيب مدته 3 أعوام، وفي حالة اكتشاف احتياطيات مجدية تجاريا سيجري منح ترخيص إنتاج مدته 20 عاما.

وتنشط آي.ان.ايه في مصر منذ نحو 30 عاما وتعمل بالفعل كشريك في 3 امتيازات وتمتلك امتيازا بالكامل. ولها أنشطة أيضا في أنغولا إلى جانب كرواتيا ومصر.

ومجموعة الطاقة المجرية (ام.او.ال) هي أكبر مساهم في آي.ان.ايه بحصة تبلغ حوالي 50% بينما تسيطر الحكومة الكرواتية على حصة تقارب 45%.