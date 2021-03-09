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المركزي السعودي يُلغي ترخيص شركة عون للتمويل

البنك المركزي السعودي مناسبة
البنك المركزي السعودي
اقتصاد السعودية

المركزي السعودي يُلغي ترخيص شركة عون للتمويل

دعا البنك جميع عملاء الشركة الذين لهم حقوق ومطالبات قائمة للمطالبة بها

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

نشر في: آخر تحديث:

أصدر البنك المركزي السعودي، قراره بتاريخ 4 مارس 2021، المتضمن إلغاء ترخيص شركة عون للتمويل الصادر عن البنك لمزاولة أنشطة تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، والتمويل الاستهلاكي في المملكة.

وأوضح البنك في بيان له، أن قرار الإلغاء جاء بناءً على كتاب الشركة بتاريخ 29 / 8 / 1441هـ، المتضمن طلب إلغاء ترخيص الشركة لغرض التصفية الاختيارية.

وبناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة في 10 سبتمبر 2020، القاضي بموافقة مالك رأس المال بشأن التصفية الاختيارية للشركة وتعيين محامي التصفية.

ودعا البنك المركزي السعودي جميع عملاء الشركة الذين لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك.

وفي حال عدم تجاوب الشركة، يأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالبنك المركزي السعودي، وذلك عبر موقع "ساما تهتم" على الإنترنت (www.samacares.sa) أو من خلال الاتصال الهاتفي بالبنك.

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