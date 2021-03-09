هل يقدم بنك مصر عرضاً جديداً للاستحواذ على "سي أي كابيتال"؟

كشفت مصادر مطلعة، أن بنك مصر لا يعتزم التقدم بعرض جديد لرفع حصته إلى 90% من بنك الاستثمار سي آي كابيتال، عقب يوم من رفض سي أي كابيتال سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر.

وكان بنك مصر قد تقدم خلال الشهر الماضي، بعرض شراء السهم الواحد من "سي آي كابيتال" بقيمة 4.70 جنيه، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 4.7 مليار جنيه، لكن مجلس إدارة شركة "سي آي كابيتال"، قال في بيان حديث، إن العرض أقل بكثير من التقدير الذي توصل إليه المستشار المالي المستقل مكتب "بيكرتيللي - وحيد عبد الغفار وشركاه".

وقالت المصادر وفق نشرة "إنتربرايز"، إن بنك مصر لن يتقدم بعرض جديد، تاركا الاختيار لمساهمي سي آي كابيتال للبيع بالسعر المعروض أو رفضه حتى يوم الخميس.

وأوضحت أن السعر المعروض "أقرب إلى متوسط سعر السوق الذي حدده العديد من بنوك الاستثمار... ومن حق المساهمين البيع إذا أرادوا".

ويضع بنك مصر في الحسبان أيضا ما قد يلتزم بسداده لموظفي سي آي كابيتال كأسهم إثابة وتحفيز حال تجاوز ملكيته في الشركة 51% إذا أتم عرض الشراء الإجباري، وهو ما لم يتضمنه تقييم الشركة. وستبلغ قيمة ما سيتعين على بنك مصر سداده للموظفين 212 مليون جنيه نقدا، تساوي نحو 45 مليون سهم.

ويمتلك بنك مصر حاليا حصة قدرها 24.7% في سي آي كابيتال ويسعى إلى زيادة حصته عبر عرض الشراء إلى 90% من خلال الاستحواذ على 653 مليون سهم. كان البنك المملوك للدولة قد أصبح المساهم الأكبر في شركة "سي آي كابيتال" بشرائه حصة إضافية بنسبة 11% في أغسطس الماضي.

وكانت العديد من الجهات المختصة حددت سعر القيمة العادلة لسهم "سي آي كابيتال" في نطاق 5 جنيهات، وبينها فاروس التي حددتها بـ 5 جنيهات وبرايم التي حددتها بـ 5.20 جنيه وإتش سي التي حددتها بـ 5.47 جنيه. ووفق المصادر، فإن تحديد القيمة العادلة يعود للمستثمر الذي يستشرف مستقبل السهم، مشيرة إلى أن عرض البنك ما زال قائما للمساهمين الراغبين في البيع.

كان مكتب المستشار المالي المستقل لـ "سي آي كابيتال"، بيكرتيللي وحيد عبد الغفار وشركاه، حدد سعر السهم بـ 5.60 جنيه في حالة استحواذ بنك مصر على أقل من 51% من الشركة أو 5.73 جنيه في حالة استحواذه على 51% أو أكثر.

لكن هل يعني ذلك فشل عرض الشراء الإجباري، فطبقا للقوانين الحالية تتم عروض الشراء الإجباري في حالة استجابة أكثر من 51% من الأسهم المستهدفة للسعر المعروض، ولكن يتاح للمتقدم بالعرض الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والاستحواذ على أسهم أقل.

وقالت المصادر، إن ذلك يعني أن بنك مصر قد يستطيع رفع حصته في الشركة من خلال شراء حصص مساهمين فيها حتى إذا رفض مجلس الإدارة سعر العرض المقدم.