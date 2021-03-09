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تسوية بـ 1.5 مليار دولار عن انبعاثات "دايملر" في أميركا

مرسيدس دايملر
مرسيدس دايملر
اقتصاد

تسوية بـ 1.5 مليار دولار عن انبعاثات "دايملر" في أميركا

تسوية بقيمة 700 مليون دولار مع مالكي مركبات الديزل

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واشنطن - رويترز

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وافق قاض أميركي الثلاثاء على تسوية بقيمة 1.5 مليار دولار تدفعها شركة دايملر إيه.جي لصناعة السيارات لإنهاء تحقيق للحكومة الأميركية في تلوث ناجم عن انبعاثات الديزل من 250 ألفا من المركبات التي صنعتها الشركة.

وأظهرت وثائق المحكمة أن التسوية، التي تم الإعلان عنها في سبتمبر، تتضمن غرامة مدنية قدرها 875 مليون دولار تم فرضها بموجب قانون الهواء النظيف و546 مليون دولار لإصلاح المركبات الملوثة والتعويض عن الانبعاثات الزائدة.

وستدفع دايملر أيضا 127.5 مليون دولار لولاية كاليفورنيا، كما وافقت بشكل منفصل على تسوية بقيمة 700 مليون دولار مع مالكي مركبات الديزل.

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