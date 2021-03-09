سهم GameStop يقفز بـ53% لهذا السبب

ارتفع سهم "GameStop " بـ53% أثناء تداولات الأمس، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 5 أسابيع.

وعلى عكس الارتفاعات السابقة، جاءت مكاسب الأمس بعد إعلان الشركة عن عزمها تشكيل لجنة جديدة من أجل تحويل استراتيجية أعمالها إلى التجارة الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن "الرالي" على سهم "جيم ستوب" عاد إلى الأضواء خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة لتغريداتRyan Cohen ، وهو مساهم رئيسي في الشركة، حيث قام بنشر صورة لـice cream من "ماكدونالدز".

الأمر الذي أرسل رسالة ضمنية للمستثمرين أن Cohen سيقوم بإصلاح أعمال "جيم ستوب" مثلما قامت "ماكدونالدز" بإصلاح آلات الآيس كريم لديها.