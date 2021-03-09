أرباح الكثيري القابضة السنوية تتراجع 40%.. والشركة توزع سهما لكل 4 أسهم

أعلنت شركة الكثيري القابضة، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة تراجعا في صافي الربح نسبته 39.7%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 9.5 مليون ريال، مقابل 16 مليون ريال خلال عام 2019.

يأتي ذلك رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 16.7% إلى 104.4 مليون ريال.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع مصاريف التشغيل والإنتاج وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وتكبد الشركة مصاريف غير متكررة خاصة بعملية زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة الكثيري القابضة عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادة راس مال الشركة عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

وتبلغ نسبة الزيادة في رأس المال 25% من 90,417,600 ريال إلى 113,022,000 ريال.

وأوضحت الشركة أن سبب الزيادة هو دعم المركز المالي للشركة ومقابلة احتياجات التوسعات المستقبلية.

وأشارت إلى أن الزيادة ستتم الزيادة عن طريق رسملة (22,604,400) ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.