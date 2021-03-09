أرباح بوبا العربية السنوية تنمو 16% إلى 823.7 مليون ريال 

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح قبل الزكاة نسبته 15.577%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح قبل الزكاة بلغ 823.669 مليون ريال مقابل 712.654 مليون ريال خلال الفترة المناظرة.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي بمبلغ 111.015 مليون ريال مقارنة مع العام السابق إلى ارتفاع صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 225.368 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، أي بارتفاع قدره 19.5%. وارتفع صافي الأقساط المكتسبة في العام الحالي بمبلغ 1.363 مليار ريال مقارنة بالعام السابق، أي بارتفاع قدره 14.6%، وكان مقابل هذا ارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 970.631 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق، أي بارتفاع قدره 12.5% فقط.

كان هذا بسبب الانخفاض الكبير في الطلب على خدمات الرعاية الصحية خلال فترة الحظر المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في وقت سابق من العام.

وعزت الشركة الارتفاع أيضا إلى انخفاض في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها بمبلغ 3.137 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، أي بانخفاض قدره 9.8%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الأداء القياسي للتحصيل الذي تم تحقيقه في عام 2020.