.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح بوبا العربية السنوية تنمو 16% إلى 823.7 مليون ريال 

شركة بوبا العربية
بوبا
سوق السعودية

أرباح بوبا العربية السنوية تنمو 16% إلى 823.7 مليون ريال 

المطالبات ارتفعت بـ 970.63 مليون ريال 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح قبل الزكاة نسبته 15.577%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح قبل الزكاة بلغ 823.669 مليون ريال مقابل 712.654 مليون ريال خلال الفترة المناظرة.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي بمبلغ 111.015 مليون ريال مقارنة مع العام السابق إلى ارتفاع صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 225.368 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، أي بارتفاع قدره 19.5%. وارتفع صافي الأقساط المكتسبة في العام الحالي بمبلغ 1.363 مليار ريال مقارنة بالعام السابق، أي بارتفاع قدره 14.6%، وكان مقابل هذا ارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 970.631 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق، أي بارتفاع قدره 12.5% فقط.

كان هذا بسبب الانخفاض الكبير في الطلب على خدمات الرعاية الصحية خلال فترة الحظر المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في وقت سابق من العام.

وعزت الشركة الارتفاع أيضا إلى انخفاض في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها بمبلغ 3.137 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، أي بانخفاض قدره 9.8%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الأداء القياسي للتحصيل الذي تم تحقيقه في عام 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام! صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام!

الأكثر قراءة

"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري
تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان
تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف
والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة
فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد