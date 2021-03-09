ارتفاع أرباح أسمنت الشمالية السنوية 16.7% لـ182 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة أسمنت المنطقة الشمالية في 2020، بعد الزكاة والضريبة إلى 108.2 مليون ريال، مقابل 92.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 16.7%.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في 2020، نحو 126.8 مليون ريال، مقابل 92.7 مليون ريال، في 2019، بنسبة نمو 0.66%.

وذكرت أسمنت الشمالية أن ارتفاع الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف التمويل نتيجة تخفيض إجمالي القروض بحوالي 114 مليون ريال وزيادة العائد من الاستثمارات الخارجية (مصنع الكبيسة بالعراق).