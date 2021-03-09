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إقرار زيادة رأسمال "الدريس" بسهم مجاني مقابل كل 4 أسهم

الدريس
الدريس للخدمات البترولية
سوق السعودية

إقرار زيادة رأسمال "الدريس" بسهم مجاني مقابل كل 4 أسهم

زيادة رأس مالها من 600 مليون ريال إلى 750 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات زيادة رأس مالها من 600 مليون ريال إلى 750 مليون ريال.

وستكون الزيادة بمنح سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وسوف تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 150 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة".

وسيزداد عدد الأسهم من (60,000,000) سهم إلى (75,000,000) سهم، بزيادة قدرها (15,000,000) سهم.

وذكر بيان هيئة السوق المالية، شرط أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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