بتروكيم.. رغم تراجع الأرباح 66% توصية بتوزيع 360 مليون ريال

أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" في اجتماعه الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020.

وبلغ إجمالي التوزيعات المعلنة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" 360 مليون ريال على عدد 480 مليون سهم بقيمة 0.75 ريال لكل سهم، لتبلغ نسبة التوزيع 7.5% من القيمة الأسمية.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية لاحقاً.

وسجلت الشركة صافي أرباح بعد الضريبة والزكاة بقيمة 230 مليون ريال نهاية العام الماضي، بتراجع 66% مقارنة مع 674 مليون ريال نهاية العام 2019.

وأرجعت الشركة هذا التراجع في صافي الأرباح إلى إهلاك كامل قيمة وحدة البولي ستايرين والتي تم إيقافها خلال العام الحالي، حيث بلغت حصة بتروكيم من هذا الإهلاك مبلغ 254 مليون ريال.

كما جاء التراجع بسبب انخفاض في متوسط أسعار منتجات الشركة التابعة خلال العام الحالي مقارنة في متوسط أسعار العام السابق، وإلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

وذكرت الشركة في بيانها أنه "أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة كي تتماشى مع العرض للفترة الحالية".