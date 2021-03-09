.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تراجع أرباح "الوطنية" للتأمين السنوية 36% لـ15 مليون ريال

الوطنية للتأمين
الوطنية للتأمين
سوق السعودية

تراجع أرباح "الوطنية" للتأمين السنوية 36% لـ15 مليون ريال

صافي أقساط التأمين المكتتبة ارتفع إلى 463 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت الأرباح السنوية للشركة الوطنية للتأمين السعودية قبل الزكاة إلى 15.2 مليون ريال، في 2020، مقابل 23.8 مليون ريال، في 2019، بنسبة انخفاض 35.9%.

وارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة للشركة "الوطنية"، في 2020، إلى 463 مليون ريال، مقابل 415.7 مليون ريال، في 2019، بنسبة نمو 11.3%.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي مقارنة بعام 2019 يعود إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ وقدره 7.974 ألف ريال.

وذكرت الشركة أنه تم احتساب ربحية السهم بعد الزكاة وضريبة الدخل. حيث بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل 7838 ألف ريال للعام 2020م ، مقابل 18.438 ألف ريال عن العام 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام! صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام!

الأكثر قراءة

"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري
تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان
تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف
والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة
فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد