تراجع أرباح "الوطنية" للتأمين السنوية 36% لـ15 مليون ريال

تراجعت الأرباح السنوية للشركة الوطنية للتأمين السعودية قبل الزكاة إلى 15.2 مليون ريال، في 2020، مقابل 23.8 مليون ريال، في 2019، بنسبة انخفاض 35.9%.

وارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة للشركة "الوطنية"، في 2020، إلى 463 مليون ريال، مقابل 415.7 مليون ريال، في 2019، بنسبة نمو 11.3%.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي مقارنة بعام 2019 يعود إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ وقدره 7.974 ألف ريال.

وذكرت الشركة أنه تم احتساب ربحية السهم بعد الزكاة وضريبة الدخل. حيث بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل 7838 ألف ريال للعام 2020م ، مقابل 18.438 ألف ريال عن العام 2019.