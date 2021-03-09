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مجلس إدارة "هرفي" يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10%

Herfy, a Saudi fast food chain offering burgers, fried chicken, and milkshakes. Herfy has since grown to over 300 restaurants in the last thirty years
شعار شركة "هرفي للأغذية"
سوق السعودية

مجلس إدارة "هرفي" يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10%

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دبي - العربية.نت

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أوصى مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية، اليوم، الجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال (ما يعادل 1 ريال للسهم)، كأرباح عن عام 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، إن إجمالي مبلغ التوزيع يتضمن 35 مليون ريال من أرباح عام 2020، ومبلغ 29.68 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.

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